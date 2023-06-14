Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Zaporijya nükleer santralindeki güvenlik risklerini görüşmek üzere UAEA Başkanı ile bir araya geldi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya nükleer santraline yönelik güvenlik risklerini görüşmek üzere Salı günü konuk Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Zelenski görüşmede, Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılmasıyla Zaporijya nükleer santraline yönelik güvenlik risklerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

KİEV, 14 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya nükleer santraline yönelik güvenlik risklerini görüşmek üzere Salı günü konuk Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Zelenski görüşmede, Kahovka hidroelektrik santralinin yıkılmasıyla Zaporijya nükleer santraline yönelik güvenlik risklerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Zelenski, UAEA müfettişlerinin santrale gelmelerinden ve Grossi'nin durumu yerinde değerlendirmek üzere santrali bizzat ziyaret etme niyetinden duyduğu memnuniyetle dile getirdi.

Zelenski ve Grossi ayrıca santraldeki riskleri azaltma ve olası sıkıntıları önleme amaçlı bazı adımları ele aldı.

Ukrayna cumhurbaşkanı, Grossi'nin Kahovka olayının sonuçlarını değerlendirmek üzere UAEA uzmanlarını Ukrayna'ya gönderme önerisini desteklediğini belirterek, bu çerçevede gerekli tüm yardımı sağlayacaklarını vurguladı.

Grossi, Zelenski ile yaptığı görüşme sonrasında, Kahovka barajının yıkılıp bölgeyi sular altında bırakmasıyla ilgili durumu değerlendirmek üzere Zaporijya nükleer enerji santraline gideceğini belirten bir tweet paylaşmıştı.

Kahovka hidroelektrik santrali 6 Haziran'da yıkılmıştı. Ukrayna ve Rusya, saldırıyla ilgili karşılıklı suçlamalar yöneltiyor.

Mart 2022'den beri Rus güçlerinin kontrolü altında bulunan Zaporijya nükleer santrali, Kahovka barajının yaklaşık 140 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor.