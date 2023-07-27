Ukrayna Birlikleri Staromayorske Köyünü Kurtardı
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Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyünü kurtardığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından köyün kurtarılmasına ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, Ukraynalı askerlerin görevlerini yerine getirerek köyü kurtardığı belirtildi.
Ukrayna birliklerinin, Donetsk bölgesindeki Staromayorske köyünü kurtardığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, söz konusu köyün kurtarılmasına ilişkin görüntü paylaştı.
Görüntüde, ellerinde ülkelerinin bayrağını taşıyan Ukraynalı askerlerin, "35. Tugay ile Arey taburu, görevini yerine getirerek, Staromayorske köyünü kurtardı" dediği görüldü.
Kaynak: AA / Aliia Raimbekova - Dünya