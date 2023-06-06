Ukrayna Başsavcısı Nova Kakhovka Barajı saldırısıyla ilgili savaş suçları soruşturması başlattı

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Nova Kakhovka'ya yönelik saldırıyla ilgili muhtemel bir 'ekolojik tahribat' soruşturmasının yanı sıra bir savaş suçları soruşturması başlatıldığını açıkladı.