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Ukrayna Başsavcısı Nova Kakhovka Barajı saldırısıyla ilgili savaş suçları soruşturması başlattı

Ukrayna Başsavcısı Nova Kakhovka Barajı saldırısıyla ilgili savaş suçları soruşturması başlattı

Dünya Haberleri

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Nova Kakhovka'ya yönelik saldırıyla ilgili muhtemel bir 'ekolojik tahribat' soruşturmasının yanı sıra bir savaş suçları soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Nova Kakhovka Barajı'na saldırıyla ilgili savaş suçları soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Nova Kakhovka'ya yönelik saldırıyla ilgili muhtemel bir "ekolojik tahribat" soruşturmasının yanı sıra bir savaş suçları soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna'nın sahadaki ekiplerle bilgi topladığını aktaran Kostin, tüm detayları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne vereceklerini söyledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Herson Rusya Dünya Haberler

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