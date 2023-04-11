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Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Kanada'da

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Kanada'da

Dünya Haberleri

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, resmi ziyaret kapsamında bugün Kanada'ya geldi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, resmi ziyaret kapsamında bugün Kanada'ya geldi.

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ile görüşmeler yapacağını ifade ederek " Ukrayna'nın makro-finansal ve ekonomik istikrarını güçlendirmek için yeni mutabakatlar ve anlaşmalar hazırlıyoruz" dedi. Shmyhal, Kanada medyasına yaptığı açıklamada Kanada Federal bütçesinden Ukrayna'ya askeri yardım için ayrılan ödenekten memnun olduğunu vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Başbakan Yardımcısı Justin Trudeau Ukrayna Kanada Dünya Haberler

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