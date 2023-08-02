Ukrayna, Barış Formülü'nün uygulanması için Suudi Arabistan'da toplantı düzenleyecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanmasına ilişkin Suudi Arabistan'da yapılacak toplantının, ortak vizyon geliştirmeyi ve Küresel Barış Zirvesi'ni gerçekleştirme olasılıkları üzerinde çalışmayı amaçladığını bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da ulusal güvenlik danışmanları ve devlet başkanları siyasi danışmanları düzeyinde yapılacak ikinci toplantı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülü temelinde barışın temel ilkelerinin ele alınacağını aktaran Yermak, "Ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Haziranda Kopenhag'ta yapılan toplantıdan sonra Suudi Arabistan'daki girişimimize katılacakların sayısını artırıyoruz. Aralarında Batı, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'dan ülkeler olacak." ifadesini kullandı.

Yermak, Suudi Arabistan'daki amaçlarının, barış formülüne ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek ve gelecekteki Küresel Barış Zirvesi'ni gerçekleştirme olasılıkları üzerinde çalışmak olduğunu kaydetti.

Zelenskiy'nin barış formülünü uygulama stratejisinin 3 aşamadan oluştuğunu hatırlatan Yermak, ilk aşamanın Ukrayna'da akredite olan büyükelçilerle yapılacak ve formülün her bir maddesinin detaylı şekilde gözden geçirileceği toplantılar olduğunu belirtti.

Yermak, ikinci aşamanın, Ukrayna barış planının uygulanması için en iyi ifade ve mekanizmaları bulmak üzere ulusal güvenlik danışmanları ve siyasi danışmanların toplantılarını içeren bir Ukrayna girişimi olduğunu anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, üçüncü aşamanın barış formülünün hayata geçirileceği ve devlet başkanlarının katılacağı açılış niteliğindeki küresel barış zirvesi olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın 10 maddeden oluşan "barış formülü"

Zelenskiy, geçen yıl Ukrayna'da barışın tesis edilmesi için 10 maddeden oluşan barış formülünü açıklamıştı.

Formül; radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm esirlerin ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin yeniden tesis edilmesi, Rus birliklerinin geri çekilmesi çıkarılması ve çatışmaların sona ermesi, saldırganlık failleri için bir mahkeme kurulması ve zararların tazmini, çevre sorunlarının önlenmesi, Ukrayna için güvenlik garantileri ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması maddelerini içeriyor.