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Ukrayna Askerleri Rusya'ya Sızdı

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6 Ağustos 2024 sabahı Ukrayna askerleri Rusya topraklarına sızdı. Rus işgali altındaki topraklarını geri almaya çalışan Ukrayna, bu hamlesiyle tüm dünyayı şaşırttı. Hem saldırı sürprizdi, hem de 80 yıldır ilk kez Rus toprakları işgal ediliyordu.

6 Ağustos 2024 sabahı Ukrayna askerleri Rusya topraklarına sızdı. Rus işgali altındaki topraklarını geri almaya çalışan Ukrayna, bu hamlesiyle tüm dünyayı şaşırttı.

Hem saldırı sürprizdi, hem de 80 yıldır ilk kez Rus toprakları işgal ediliyordu.

Rusya dikkatini Ukrayna’nın doğusuna yoğunlaştırmıştı, böylesi bir saldırı beklemiyordu

Ukrayna askerleri fazla direnişle karşılaşmadan Kursk bölgesinin içlerine kadar ilerlediler. Bir haftada 1000 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldılar. İstanbul’un beşte biri kadar bir alandan söz ediyoruz.

Ukrayna, Rus topraklarının içlerine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Açıkçası bu beklenmedik saldırı henüz bitmiş değil. Çünkü Ukrayna'nın doğusunda 1000 kilometrelik cephe ile ayrılan bir bölge hala Rusya'nın kontrolünde.

Bir yandan Ukrayna'nmın doğusundaki Donbas bölgesinde de şiddetli çatışmalar sürüyor.

Kiev yönetimi, toprakları işgal altındayken neden Rusya'da böylesi bir harekata ihtiyaç duydu?

BBC

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