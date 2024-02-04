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Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nden Rus bombardıman pilotunun öldürüldüğü açıklaması

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Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rus bombardıman pilotu Binbaşı Oleg Stegachov'un Rusya'nın Engels kentinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı. GUR'dan yapılan açıklamada, 'Tüm savaş suçlularının hesap vereceğini hatırlatırız' denildi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rus bombardıman pilotu Binbaşı Oleg Stegachov'un Rusya'nın Engels kentinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı. GUR'dan yapılan açıklamada, "Tüm savaş suçlularının hesap vereceğini hatırlatırız" denildi.

GUR'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma İstihbaratı, Tu-95 stratejik bombardıman uçağının mürettebat komutanı Binbaşı Oleg Stegachov'un Rusya'nın Engels şehrinde vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Söz konusu Rus Hava Kuvvetleri pilotu 23 Haziran 1983 doğumlu olup Engels hava üssünde görev yapmaktaydı. Ukrayna'daki sivil hedeflere füze saldırıları düzenlenmesi ve insanlarımızın öldürülmesinde doğrudan rol oynamıştı. Tüm savaş suçlularının hesap vereceğini hatırlatırız. İsimlerinizi, adreslerinizi, araç plakalarınızı, her zamanki rotalarınızı ve alışkanlıklarınızı biliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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