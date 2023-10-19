Ukrayna, ABD yapımı uzun menzilli füzeleri tedarik etmeye devam edecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkenin ABD yapımı ATACMS füzelerini devamlı olarak tedarik edeceğini ve bunun Zelenskiy-Biden anlaşmasının sonucu olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin, Ukrayna ordusunun salı günü ilk kez kullandığı "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen ABD yapımı uzun menzilli füzeleri devamlı olarak tedarik edeceğini ve bunun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasında doğrudan yapılan bir anlaşmanın sonucu olduğunu söyledi.

Kuleba, bir yerel televizyona verdiği röportajda, ABD yapımı ATACMS füzelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın uzun menzilli ATACMS füzelerini devamlı olarak ve daha fazla sayıda tedarik edeceğini belirten Kuleba, "Bu, doğrudan Başkan Zelenskiy ve Biden'ın eylül ayı sonunda Washington'da yaptıkları görüşme sırasında vardıkları anlaşmanın doğrudan bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Kuleba, gelecekte Ukrayna'nın 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip ATACMS füzelerini de alacağından umutlu olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerini kullandığını doğrulamıştı.