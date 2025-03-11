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BBC

Ukrayna, ABD ile 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etti

Ukrayna, ABD ile 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etti
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Ukrayna, ABD ile yapılan görüşmelerde 30 günlük bir ateşkesi kabul etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, topun Rusya'da olduğunu belirtti. Taraflar, Cidde'deki görüşmeler sonucunda ateşkes teklifini kabul etti.

Ukrayna, ABD ile yapılan görüşmelerde, hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etti. ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu gelişme sonrası "topun Rusya'da olduğunu" söyledi.

Taraflar Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de süren sekiz saatlik bir görüşme maratonu sonrası bu noktaya ulaştı.

Buna göre Ukrayna, Rusya'nın da kabulü halinde ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifini kabul edeceğini taahhüt etti.

Gelişme sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Rubio, Rusların da ateşkes teklifini kabul etmelerini umduğunu söyledi.

Marco Rubio, Moskova'nın ateşkesi kabul etmemesi olasılığına ilişkin soruya, "Maalesef burada barışa engel olan şeyin ne olduğunu öğreneceğiz" yanıtını verdi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin teklifi öncelikli olarak havada ve denizdeki çatışmaların sonlandırılmasını içeriyordu.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Zelenkiy, "Rusya'yı ikna etmek ABD'ye kaldı" mesajı verdi.

Zelenskiy "Gerçeğin ortaya çıkma zamanı geldi. Ukrayna'ya yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bununla birlikte ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını da yeniden başlatıyor. Benzer şekilde Kiev'i güvenlik anlamında da desteklemeye devam edecek.

Ukrayna ve ABD ilişkileri Donald Trump ve Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tarihi tartışma ile bir belirsizliğe sürülenmişti.

Rubio görüşme sonrası yaptığı açıklamada değerli maden konusunun Cidde'de masaya gelmediğini de söyledi.

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