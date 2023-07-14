Ukrayna, ABD'den misket bombalarını teslim aldı. Ukrayna'nın şu ana kadar bu mühimmatları kullanmadığı belirtildi.

KİEV, 14 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform'un Perşembe günü Ukraynalı bir askeri komutana dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD'den misket bombalarını teslim aldı.

"Tavriia" operasyonel ve stratejik kuvvetler grubu komutanı Oleksandr Tarnavskyi, Ukrayna'nın şu ana kadar bu mühimmatları kullanmadığını söyledi.

Tarnavskyi, misket bombalarının savaş alanındaki durumu kökten değiştirebileceğini belirtti.

Tarnavskyi, Ukrayna'nın nüfusun yoğun olduğu bölgelerde konvansiyonel olmayan mühimmat kullanmayacağını vurguladı.

ABD geçen hafta, misket bombalarını Ukrayna'ya transfer etme kararını açıklamıştı.