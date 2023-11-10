Ukrayna, 160 vatandaşını Gazze'den tahliye etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün 160 Ukraynalıyı Gazze'den tahliye ettiğini duyurdu. Saldırı altındaki Gazze'den bu hafta toplamda 203 Ukrayna vatandaşını tahliye ettiğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna, dün gündüz ve akşam 160 Ukraynalı ve 9 Moldovalıyı daha Gazze'den tahliye etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya