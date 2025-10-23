Ukrayna, 1000 Asker Cenazesini Teslim Aldı

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ile savaşta yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin cenazesinin Ukrayna'ya teslim edildiğini bildirdi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 1000 Ukrayna askerinin cesetlerinin, Ukrayna tarafına teslim edildiği akatrıldı. Açıklamada, "Rusya'nın, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1000 cenaze Ukrayna'ya geri getirildi" ifadesi kullanıldı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Askeri Operasyonlar Koordinasyon Grubu Başkanı Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Kiev ile 1000 Ukrayna askeri cenazesine karşılık ölen Rus askerlerinin cenaze değişiminin yapıldığını kaydetti. Saraliyev, "Rusya'ya 31 cenaze iade edildi" dedi.