Uganda, Eş-Şebab saldırısında 54 askerini kaybetti

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 54 Uganda askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Museveni, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'de görev yapan Ugandalı barış gücü askerilerine yönelik 26 Mayıs'ta terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 54 Uganda askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Museveni, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'de görev yapan Ugandalı barış gücü askerilerine yönelik 26 Mayıs'ta terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Eş-Şebab saldırısında aralarında komutanların da bulunduğu 54 Uganda askerinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Museveni, "Askerlerimiz saldırıya karşı dikkate değer bir direnç gösterdi." ifadesini kullandı.

Uganda, Somali'de askerlerinin hayatını kaybettiğini ilk kez açıkladı.

Olay

Eş-Şebab üyeleri, 26 Mayıs'ta Afrika Birliği'nin Somali'deki Geçiş Misyonuna (ATMIS) ait üsse saldırı düzenlemişti.

Çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Somali ordusunun, Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarda, çok sayıda bölge örgütten temizlenirken, örgüt ise zaman zaman şehirleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.