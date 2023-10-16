Uganda Devlet Başkanı, isyancı grupların ülkeye sızabileceği uyarısında bulundu

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan operasyon sonrası isyancı grupların ülkeye sızabileceği uyarısında bulundu. Museveni, halkın teyakkuzda olmasını ve güvenlik güçleriyle yakın temas halinde olmasını istedi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) operasyon yapılan isyancı grupların ülkeye sızabileceğini açıkladı.

Museveni, X üzerinden yaptığı açıklamada, Uganda ordusunun isyancı Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) dört farklı noktada hava saldırısı yaptığını belirtti.

Operasyonda çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü ifade eden Museveni, halka KDC'den kaçan militanların ülkeye girebileceği uyarısında bulundu.

Halkın bölgedeki yabancılara karşı teyakkuzda olmasını isteyen Museveni, güvenlik güçleriyle yakın temas halinde olunması çağrısı yaptı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivil öldü, yüz binlerce kişi yerinden oldu.