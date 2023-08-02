Uganda'da Yolcu Teknesi Batması Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Uganda'da Viktorya Gölü'nde bir yolcu teknesi batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 30 yolcudan 10'u kurtarılırken, diğer 20 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayın sebebi şiddetli rüzgar olarak belirtilirken, kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.