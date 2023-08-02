Uganda'da Yolcu Teknesi Batması Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti
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Uganda'da Viktorya Gölü'nde bir yolcu teknesi batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 30 yolcudan 10'u kurtarılırken, diğer 20 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayın sebebi şiddetli rüzgar olarak belirtilirken, kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Uganda'da bir yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Uganda basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Viktorya Gölü'nde 30 yolcu taşıdığı tahmin edilen bir tekne alabora oldu.
Batan teknedeki yolculardan 20'si boğularak can verdi, 10'u ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Yolcu teknesinin şiddetli rüzgar sonucu alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya