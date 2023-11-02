Uganda'da Turistlere Yönelik Saldırıyı Üstlenen İsyancı Grubun 6 Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Uganda'da iki turist ve bir yerel rehberin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı üstlenen Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isimli isyancı grubun 6 üyesi etkisiz hale getirildiği, 1 kişinin de yakalandığı bildirildi.

Uganda ordusundan yapılan açıklamada, turistlere yönelik saldırının faillerine operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 17 Ekim'de Uganda'daki Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'nda iki turist ve bir yerel rehberin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen grubun 6 üyesinin etkisiz hale getirildiği, 1 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Turistlere yönelik saldırının Uganda'da faaliyet gösteren isyancı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isimli örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Uganda'da bir milli parkta turistlere yönelik silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, ADF, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.