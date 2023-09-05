Uganda'da Terör Saldırısı Önlenerek Patlayıcılar Ele Geçirildi

Uganda polisi, hafta sonu terör saldırısının önlenmesinin ardından yeni el yapımı patlayıcıların ele geçirildiğini açıkladı.

Uganda Polisi Sözcüsü Enanga Fred, yaptığı açıklamada, başkent Kampala'da 2 günde ele geçirilen patlayıcıların sayısının 6'ya yükseldiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Hafta sonu kiliseye yapılması planlanan saldırının engellenmesinin ardındın güvenlik önlemlerini artırdıklarını ifade eden Fred, şüphelilerin Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grupla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Uganda polisi, pazar günü başkent Kampala'daki bir kilise yakınlarında bombalı saldırıyı önlemişti. Polis, çantasında patlayıcı taşıyan 28 yaşındaki bir kişiyi kiliseye girmek üzereyken gözaltına almıştı.

Polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini açıklamıştı.

Uganda ve KDC tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 1990'ların sonlarında Uganda'da kurulduktan sonra komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de faaliyet göstermeye başladı.

Uganda ordusu, ADF'ye karşı sınırda askeri operasyonlar yapıyor.