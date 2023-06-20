Uganda'da okul saldırısına ilişkin 20 kişi gözaltına alındı

Uganda'da hafta sonu bir okula düzenlenen ve 42 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 20 kişi gözaltına alındı. Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanga, saldırıdan sorumlu tutulan isyancı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) destekçisi olduğundan şüphelenilen 20 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Uganda'da hafta sonu bir okula düzenlenen ve 42 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 20 kişi gözaltına alındı.

Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanga, saldırıdan sorumlu tutulan isyancı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) destekçisi olduğundan şüphelenilen 20 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Enanga, gözaltına alınanlar arasında okul yöneticisinin de olduğunu aktardı.

Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesindeki bir okula cumartesi gecesi silahlı saldırı düzenlenmiş ve okulun yatakhanesi ateşe verilmişti.

Saldırıda çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Demokratik İttifak Güçleri

Uganda ve KDC tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 1990'ların sonlarında Uganda'da kurulduktan sonra komşu KDC'de de faaliyet göstermeye başladı.

ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati hareketi gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

KDC ve Uganda ordusu, birçok defa kapsamlı ve büyük askeri operasyonlar düzenleyerek, ADF'ye darbe vurmuş olsa da dışarıdan finans desteği aldığı tahmin edilen örgüt, her defasında yeniden güçlenmeyi başardı.

KDC'nin doğusundaki otorite eksikliğinden faydalanıp alan kazanmaya çalışan ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.