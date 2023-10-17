Uganda'da Milli Parkta Silahlı Saldırı: 2 Turist ve 1 Rehber Hayatını Kaybetti

Uganda'nın güneybatısındaki Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, 2 turist ve 1 yerel rehber hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uganda'da bir milli parkta düzenlenen silahlı saldırıda iki turist ve bir yerel rehberin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Yaban Hayatı Kurumu Sözcüsü Beşhir Hangi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'nda turistlere saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Hangi, silahlı saldırıda iki turist ve bir Ugandalı rehberin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kraliçe Elizabeth Milli Parkı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında bulunuyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.