UCM, Sudan'daki çatışmalarda savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturuyor

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar bağlamında Darfur bölgesinde 'savaş suçları' ve 'insanlığa karşı suçları' soruşturmaya başladığını duyurdu. Khan, BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, çatışmalarda işlenen suçların soruşturulduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmalar bağlamında Darfur bölgesinde "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçları" soruşturmaya başladığını duyurdu.

Khan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Sudan ve Güney Sudan oturumunda konuştu.

Öldürme, tecavüz, kundakçılık, yerinden etme ve çocuklara yönelik suçlara ilişkin raporların araştırıldığını kaydeden Khan, soruşturmaların, BMGK'nin UCM'ye 2005'te verdiği Darfur'daki suçları soruşturma yetkisi çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Khan, "Bölgedeki mevcut çatışmalar bağlamındaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçların soruşturulmaya başlandığını teyit edebilirim." diye konuştu.

Darfur'da 2003'te işlenen suçları hatırlatan Khan, "tarihin tekerrür edebileceği" uyarısında bulunarak, çatışma nedeniyle halihazırda ülkede fiziksel olarak harekete geçmediklerini söyledi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi ise Batı Darfur'un Cuneyne kenti yakınlarında yerel halkın, aralarında Masalit kabilesi mensuplarının da olduğu 87 kişinin cesedini toplu mezara gömmeye zorlandığını duyurmuştu.