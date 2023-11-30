UCM Başsavcısı İsrail'i ziyaret etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, 7 Ekim saldırılarının kurbanlarının ailelerinin daveti üzerine İsrail'i ziyaret etti. Han, ziyaretin ardından Filistinli yetkililerle görüşmek üzere Ramallah'a gidecek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han'ın, 7 Ekim saldırılarının kurbanlarının ailelerinin daveti üzerine mağdurlara destek amacıyla İsrail'i ziyaret ettiği açıklandı.

UCM'nin X'ten yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırılarının mağdurlarının ailelerinin talebi ve daveti üzerine Han'ın İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Han'ın İsrail ziyaretinin ardından, Filistinli yetkililerle görüşmek üzere Ramallah'a gideceği belirtildi.

Ziyaretin UCM'de Filistin için yürütülen soruşturmayla alakalı olmadığı kaydedilen açıklamada, "Ziyaret, tüm mağdurların acısını paylaştığımızı ifade etmek ve diyalog kurmak için önemli bir fırsat teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Han'a Gazze tepkisi

Han'ın İsrail ziyaretine ilişkin X'teki paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterirken, İsrail'in savaş suçları işlediği Gazze'nin ziyaret edilmemesi eleştirildi.

Paylaşıma yapılan yorumlarda Mahkemenin İsrail'den çekindiği ve asıl görülmesi gereken yerin Gazze olduğu belirtildi.

UCM Başsavcısı Han, 30 Ekim'de Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında açıklama yapmış ve bölgede bulunduğu süre zarfında Gazze Şeridi ve İsrail'i ziyaret etmeyi umduğunu belirtmesine karşın Gazze'yi ziyaret etmemişti.

UCM sözcüsü Fadi Al Abdallah, Han'ın Gazze'yi ziyaret etmeme nedenine ilişkin AA muhabirinin sorusuna henüz cevap vermedi.