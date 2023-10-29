UCM Başsavcısı: Gazze'ye yardımlar engellenmemeli

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Gazze Şeridi'ne giren kısıtlı yardımlara değinerek, 'En önemlisi insani yardım malzemelerinin çocuklara, kadınlara, erkeklere, sivillere gitmesine engel olunmamalı. Onlar masum ve uluslararası insancıl hukuka göre haklara sahipler' dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Gazze Şeridi'ne giren kısıtlı yardımlara değinerek, "En önemlisi insani yardım malzemelerinin çocuklara, kadınlara, erkeklere, sivillere gitmesine engel olunmamalı. Onlar masum ve uluslararası insancıl hukuka göre haklara sahipler" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye kısıtlı şekilde yardımlar sürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Refah Sınır Kapısı'ndan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin acı çekmeye devam ettiğini belirterek, "En önemlisi insani yardım malzemelerinin çocuklara, kadınlara, erkeklere, sivillere gitmesine engel olunmamalı. Onlar masum ve uluslararası insancıl hukuka göre haklara sahipler" dedi.

Hukukun üstlüğünün korunduğuna emin olunması gerektiğini ifade eden Khan, "Hukuk, şu anda terör ve korku içinde yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen kurumlar tarafından korunma hakkına sahip olan pek çok kişinin acısını hafifletmeye çalışıyor" dedi.

Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin mümkün olan her yerde ve yargı yetkisine sahip olduğu her yerde bu hakları savunacağını vurguladı.

Öte yandan Khan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, İsrail'in taraf ülke olmamasına rağmen mahkemenin İsrail ve Gazze Şeridi'nde işlenmiş potansiyel savaş suçları konusunda yargı yetkisine sahip olduğunu söylemişti. - REFAH