UCM Başsavcısı Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olunmaması gerektiğini vurguladı

UCM Başsavcısı Karim Khan, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olunmaması gerektiğini belirtti. Gazze'deki sivillerin acı çekmeye devam ettiğini ve uluslararası insancıl hukuka göre haklara sahip olduklarını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olunmaması gerektiğini vurguladı.

Khan, UCM'nin X sosyal medya hesabında yer alan görüntülü konuşmasında, Gazze Şeridi'ne giren kısıtlı yardımlara değindi.

Gazze'deki sivillerin acı çekmeye devam ettiğini belirten Khan, "En önemlisi insani yardım malzemelerinin çocuklara, kadınlara, erkeklere, sivillere ulaşmasına engel olunmamalı. Onlar masum ve uluslararası insancıl hukuka göre haklara sahipler." dedi.

UCM Başsavcısı, "hukukun üstlüğünün korunduğuna" emin olunması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.