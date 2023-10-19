UCM, Anti-Balaka'nın eski liderinin suçlamalarını düşürdü

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Orta Afrikalı milis grup Anti-Balaka'nın eski lideri Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka'ya yönelik tüm suçlamaları düşürdü. Gawaka, 20 savaş suçu ile insanlığa karşı suçla yargılanıyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Mart 2022'den bu yana yargılan Orta Afrikalı milis grup Anti-Balaka'nın eski lideri Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka'ya yönelik tüm suçlamaları düşürdü.

UCM'den yapılan açıklamada, suçlamalar doğrulansa bile duruşmada artık makul bir mahkumiyet ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gawaka'ya yönelik tüm suçlamaların düşürüldüğü kaydedildi.

Çoğunlukla Hıristiyan ve Animist savaşçılardan oluşan milis grup Anti-Balaka'nın eski lideri olan 44 yaşındaki Gawaka, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivillere yönelik saldırılar, cinayet, tecavüz, yağma ve camilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere 20 savaş suçu ile insanlığa karşı suçla yargılanıyordu.

Ülkede Seleka grubunun iktidarı ele geçirmesi sonrası 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.