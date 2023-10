UCLG Başkanı Altay: İsrail, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasına engel oluyor

BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İsrail yönetimi, Gazze'ye 19 gündür insani yardımın ulaşmasına engel oluyor. Gazze'de binlerce çocuk, o çocukların anneleri binlerce ton bomba altında öldürülüyorlar. Buna mı sessiz kalacağız? Lütfen vicdanınızla hareket edin" dedi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenen UCLG Dünya Konseyi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya'da gerçekleşiyor. Dün başlayan ve 28 Ekim günü sona erecek olan UCLG Dünya Konseyi'ne dünya genelinde 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konuklar katıldı. UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konseyin Ana Tüzük Komitesi toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara değindi. 1947 yılına ait haritayı göstererek konuşmasını sürdüren Altay, '1949, 1967 ve bugün güncel durum. Gelinen noktada yeşil yerler Filistin halkının yaşadığı bölgeler, beyaz olanlar da İsrail'in yerleşimcilik adı altında işgal ettiği topraklar. 2007 yılından itibaren Gazze'ye insanların girmesi, çıkması yasak. Burada şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum; içimiz acıyor, içimiz kan ağlıyor. Soykırıma uğrayan bir halkın daha duyarlı olması gerekirken, bunu adeta bir soykırım yapma hakkı olarak görmesini esefle karşılıyoruz" dedi.

'CUMA NAMAZINDA BİLE MESCİDE ALINMIYORLAR'

İnsanların mescitlerinde ibadet hakkının bile ihlal edildiğini belirten Altay, "Mescitlerine bile aranarak giren 65 yaşın altındaki insanların cuma namazı için bile mescide alınmadığı bir yerde Filistinlilerden ne yapmasını bekliyoruz? Her gün Filistinlilerin evlerine el koymaları, topraklarına yerleşmeleri ve artık kendi içlerinde bile bir yere gidemez hale gelmeleri karşısında Filistinlilerin ne yapmasını bekliyoruz? Batı Şeria'da, Ramallah'ta yaşıyorsanız Kudüs'e mescide, namaza gelemiyorsunuz. Gazze'de dünyayla irtibatınız yok ve 1967 yılı Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin'in, başkenti Kudüs olan bir devlet olmasına İsrail yönetimi sürekli engel oluyor? diye konuştu.

' VİCDANINIZLA HAREKET EDİN'

"Tarafların İsrailli, Filistinli olmadığı bir hayalle bakmanızı istiyorum" diyen Altay, şöyle konuştu: "Gözlerimizi kapatıyoruz ve iki toplum görüyoruz. Tecrit edilmiş, hiçbir insani hakka erişimi olmayan insanların suyunu kesiyorsunuz, elektriğini kesiyorsunuz, hastaneleri ve okulları bombalıyorsunuz. Hiçbir sivil ayrımı yapmadan uçakla ve topla adeta çocukları katlediyorsunuz. Biz buna mı ses çıkarmayacağız? Yarın bundan utanmayacak mıyız? Ölenin ya da öldürülenin kim olduğunun bir önemi yok. Önemli olan insan olarak ne düşündüğümüz. Gazze'ye 19 gündür su vermiyor İsrail yönetimi. Gazze'ye 19 gündür insani yardımın ulaşmasına engel oluyor. Gazze'de binlerce çocuk, o çocukların anneleri binlerce ton bomba altında öldürülüyorlar. Buna mı sessiz kalacağız? Lütfen vicdanınızla hareket edin. Yapılan hiçbir şey insanların toplu cezalandırılmasını gerektirmez. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, etrafını kapatıp, tecrit edip, suyunu, elektriğini keserek, hastanelerini bombalayamazsınız. Çocukları öldüremezsiniz. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Lütfen size dayatılanla değil, medyanın size gösterdiğiyle değil, lütfen vicdanınızla hareket edin'UCLG olarak Filistin'de akan kanın bir an önce durması için bir çağrıda bulunmak zorunda olduklarını ifade eden Altay, 'Bir an önce ateşkes sağlanmalı, bir an önce insani yardım koridoru açılmalı. Eğer Orta Doğu'da barış istiyorsak, İsrail'de yaşayan Yahudiler, İsrail'de yaşayan Hristiyanlar ve Filistinli Müslümanlar kavga etmeden yaşayacaklarsa bunun tek bir yolu var. 1967 Birleşmiş Milletlerin kararları doğrultusunda başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması" dedi. (DHA)