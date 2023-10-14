Uçak, Mısır'a Ulaştı

UÇAK, MISIR'A ULAŞTI

Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Mısır'ın Uluslararası Ariş Havalimanı'na ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mürted Hava Meydan Komutanlığımızdan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 3'üncü uçak da Mısır'ın Uluslararası Ariş Havalimanı'na ulaştı. Gazze için hazırlanan ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri Mısırlı yetkililere teslim edildi" denildi.