Uçak evin üzerine çarptı, 3 kişi yaralandı

Geçen Pazar günü Amerika Birleşik Teksas eyaletinde küçük bir uçak bir eve çarptı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayda sonra yaralanan uçakta bulunan üç kişi yakınlardaki hastaneye kaldırıldı.

Geçen Pazar günü Amerika Birleşik Teksas eyaletinde küçük bir uçak bir eve çarptı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayda sonra yaralanan uçakta bulunan üç kişi yakınlardaki hastaneye kaldırıldı.

Georgetown İtfaiye Departmanı Facebook üzerinden "North Wood Drive'ın 500 bloğunda bir uçak kazasıyla ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

İncelemelerin başlatılacağını duyurarak "Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) bu akşam çalışmalarına başlayacak ve ekipler olay yerinde yardıma devam edecek" dedi.

Georgetown Polis Departmanı, tüm yaralanmaların hayati tehlike taşımadığını bildirdi.

Olayın incelenmesi sırasında bölgeden uzak durmaları konusunda sakinleri uyardılar.

Polis, "Kuzeybatı Blvd'un küçük bir bölümünün şu anda kapalı kalacağını" belirtti.

İtfaiye ve polis kaza ile ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.