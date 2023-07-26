Üç kadın alışveriş merkezinden üç alışveriş arabası eşyayı sakin bir şekilde çaldı

Üç kadın, California'daki bir Burlington mağazasından alışveriş arabası dolusu malzemeyi çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Sacramento polisi olayı soruşturuyor.

Üç kadın, California'daki bir Burlington mağazasındanalışveriş arabası dolusu malzemeyi sakince çıkarıp çaldı.

Sacramento polisi, The Post'a Salı günü mağazada gerçekleşen iddia edilen hırsızlığı aktif olarak soruşturduklarını doğruladı.

Olayın cesur görüntüleri çevrim içi olarak ortaya çıktı. Kadınlar alarmlar çalarken alışveriş merkezinin otoparkında hızla kaçmaya çalışıyor ve malzemeleri kırmızı bir Dodge Charger'a yüklüyorlar.

Kamerayı çeken adam kadınlara video içinde takılarak, "Lanet olası hırsızlara bakın! Kameraya selam verin!" diyerek onları alay ediyor ve kadınlar elbise ve ayakkabıları bagaja atarken, "Buna bakın. Bu ne lanet şey?" diyor ve onlara doğru yürüyor.

Videoda kadınların hırsızlık sırasında engelli park yeri kullanarak arabayı park ettikleri de görülüyor.

Hızlı düşünen kameraman, arabasının plakasını yakından çekmeyi ve bir kadına adını sormayı da ihmal etmiyor. Kadın bagajı kapattıktan sonra arabasını sürerek hızla uzaklaşıyor.

Sacramento Polis Departmanı, olayla ilgili bir polis raporu olduğunu belirtti ve şu anda herhangi bir gözaltı yapılmadığını ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

The Post, Burlington'ın merkez ofislerine yorum için ulaşmaya çalıştı.

Bu hırsızlık, ülkenin birçok şehrini etkileyen organize hırsızlık salgınının en son örneğidir.

Ulusal Perakende Federasyonu'na göre, Amerika'daki perakende hırsızlığı 2018'den bu yana %90 artışla 94 milyar dolara yükselmiştir.