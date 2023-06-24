UAEA ve Rosatom heyeti Zaporijya NGS'deki durumu değerlendirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) heyeti ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlığındaki heyet, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu değerlendirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, cuma günü gerçekleştirilen heyetler arasındaki istişare toplantısının yeni turuna Rusya Federasyonu Federal Çevre, Sanayi ve Nükleer Denetim Kurumu (Rostechnadzor) Başkanı Alexander Trembitsky, Federal Ulusal Muhafız Birlikleri Servisi Saha Koruma Genel Müdürlüğü Başkanı Vladimir Mashevsky, Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkan Vekili Mikhail Kondratenkov ve Rus KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) birliklerinden bir temsilci katıldı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ile yardımcıları Massimo Aparo ve Lydie Evrard'ın da yer aldığı toplantıda, Grossi bu yıl 30 Mayıs'ta BM Güvenlik Konseyi Brifingi'nde gündeme getirilen Zaporijya NGS'nin nükleer güvenliğiyle ilgili konulara değindi.

Grossi, bu konuda belirttiği tezlerle bağlantılı olarak UAEA'nin gelecekte atacağı adımları açıkladı. Likhachev ise UAEA Sekretaryası'ndan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hem Zaporijya NGS'ye hem de yakınındaki topraklara ve kritik destekleyici altyapı tesislerine yönelik saldırılarını önlemek için belirli adımlar atılmasının beklendiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca 15 Haziran'da UAEA'nın rotasyon misyonuna liderlik eden Grossi'nin santrale yaptığı ziyaretin sonuçları da ele alındı.

Grossi, Zaporijya NGS'nin harici güç kaynağı altyapısının kilit unsurlarından biri olan açık şalt sahasını ziyaret etmiş ve burada kendisine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kamikaze dronları kullanarak düzenlediği saldırıların sonuçları gösterilmişti.

Likhachev, Kakhovka HES barajının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından tahrip edilmesinin ardından su temini de dahil olmak üzere Zaporijya NGS'nin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Rus tarafınca alınan tedbirler hakkında Grossi'yi bilgilendirdi. Grossi, santrali ziyareti sırasında Zaporijya NGS'nin hidrolik yapılarının normal çalıştığını ve soğutma havuzundaki su kaynağının santralin güvenli bir şekilde çalışması için yeterli olduğunu söylemişti.