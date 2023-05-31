UAEA, İran'ın nükleer faaliyetlerindeki anlaşmazlıkların çözüldüğünü açıkladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın Fordo yeraltı nükleer tesissinde tespit edilen yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları ve ülkenin Abadeh kenti yakınlarındaki Marivan bölgesinde bulunan bir tesisdeki nükleer bulgulara ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın Fordo yeraltı nükleer tesissinde tespit edilen yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları ve ülkenin Abadeh kenti yakınlarındaki Marivan bölgesinde bulunan bir tesisdeki nükleer bulgulara ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

UAEA, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin her 3 ayda bir yönetim kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı raporu açıkladı.

Raporda, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açan iki konunun çözüme kavuşturulduğu bilgisine yer verildi.

UAEA müfettişlerinin şubatta İran'ın Fordo yeraltı tesisinde bulduğu yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları hakkında Tahran yönetiminin yaptığı açıklamayı Ajansın tutarlı bulduğu ve bu konuda başka bir sorun olmadığı belirtilen raporda, Abadeh kenti yakınlarında yer alan Marivan bölgesindeki bir tesiste yapay uranyuma ilişkin bulgulara yönelik incelemenin de Ajans uzmanları tarafından sonlandırıldığı kaydedildi.

Raporda, 1960 ve 1970'li yıllarda ismi verilmeyen bir üye devletin burada maden işlettiği, o dönemde burada faaliyet gösteren madencilerin kullandıkları araç ve gereçler aracılığıyla uranyumun söz konusu tesise gelmiş olabileceği yönündeki İran'ın yaptığı açıklamaya yer verildi.

İran'ın Marivan'daki tesise ilişkin yaptığı ilave açıklamanın Ajans tarafından makul karşılandığı vurgulanan raporda, bu hususun UAEA için artık "olağanüstü bir durum olarak" görülmediği bildirildi.

Raporda, Ajansın Fordo ve Natanz tesislerinde uranyum zenginleştirme sürecini izlemek üzere kamera sistemleri kurduğu bilgisine de yer verildi.

İran basınında dün yer alan haberlerde, Tahran yönetimi ve UAEA'nın, söz konusu iki hususta yaşanan anlaşmazlığı çözüme kavuşturduğu bildirilmişti.

İran'da Ajansa bildirilmeyen 3 noktada nükleer bulguların tespit edilmesi ve Tahran yönetiminin UAEA'na istenilen düzeyde açıklama yapmaması, taraflar arasında uzun bir süredir anlaşmazlığa yol açıyordu.