UAEA Başkanı: Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında anti-personel mayınları gözlendi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu tesis yakınlarında "anti-personel kara mayınları" gözlemlendiği bilgisini paylaştı.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi'nin 4 Mart 2022'den itibaren Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin son durumuna ilişkin görüşlerine yer verildi.

Grossi, nükleer santralde bulunan Ajans uzmanlarının 23 Temmuz'da yaptıkları denetim yürüyüşü esnasında tesisi çevreleyen iç duvarlar ile dış cephe duvarı arasındaki tampon bölgede anti-personel mayınları gözlemlediklerini kaydetti.

Uzmanların tesisin iç sahasında patlayıcı bir maddeye rastlamadığını belirten Grossi, mayınların santralde çalışanların ulaşamayacağı bir alanda bulunduğunu ifade etti.

Grossi, Ajans uzmanlarının gözlemleri ve tesisteki yetkililerin açıklamaları doğrultusunda yapılan değerlendirmenin, söz konusu mayınların patlaması durumunda santralin nükleer güvenlik ve emniyet sistemlerine etki etmeyeceği yönünde olduğunu kaydederek, "Sahada bu tür patlayıcıların bulunması, UAEA güvenlik standartları ve nükleer güvenlik kılavuzu ile tutarsızdır ve tesis personeli üzerinde ek psikolojik baskı oluşturur." görüşünü paylaştı.

Tesisteki uzmanların yetkililerle görüşmelerinin süreceğini belirten Grossi, buradaki ekibin son haftalarda yaptıkları denetimler sırasında herhangi patlayıcı ya da büyük çaplı askeri mühimmata rastlamadığını ancak Ajansın hala reaktörlerin çatılarına erişim izni alamadığını, özellikle 3 ve 4'üncü ünitelerin çatı ve tirbün hollerini denetleyemediklerinin altını çizdi.

Uzmanların 22 Temmuz'da tesisin dışında patlama sesleri duyduklarını aktaran Grossi, bugün tesisteki 6'ncı ünitenin çeşitli kısımlarında denetleme yapıldığını ve patlayıcı bir maddeye rastlanmadığını aktardı.