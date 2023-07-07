UAEA Başkanı: İran ile işbirliği istediğimiz seviyede değil

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran ile yaptıkları işbirliğinin istediği seviyede olmadığını söyledi. Grossi, nükleer anlaşmanın durdurulmasına ilişkin durumu zor olarak nitelendirdi ve anlaşma konusunda birçok bekleyen konu olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran ile yaptıkları işbirliğinin "istediği seviyede olmadığını" söyledi.

Grossi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, "UAEA'nın İran ile işbirliği sürüyor ancak benim istediğim seviyede değil." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmanın durdurulmasına ilişkin durumu "zor" olarak nitelendiren Grossi, "Nükleer anlaşmaya dair çabalar şu anda durmuş vaziyette, çok bir gelişme yok." diye konuştu.

Grossi, martta İran'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini, anlaşma konusunda "birçok bekleyen konu olduğunu" kaydetti.