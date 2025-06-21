UAEA Başkanı Grossi'den İsrail'in Nükleer Saldırılarına Dikkat Çekti

UAEA Başkanı Grossi'den İsrail'in Nükleer Saldırılarına Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yaptığı saldırıların nükleer güvenliği tehlikeye attığını vurguladı ve bu tür saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yaptığı saldırıların ülkedeki nükleer güvenliğin ani şekilde bozulmasına yol açtığını ve nükleer tesislere asla saldırılmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler' başlıklı oturumuna çevrim içi katılarak, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının, ülkedeki nükleer güvenliği aniden tehlikeye attığını belirten Grossi, şu ana kadar halkı etkileyen bir radyasyon sızıntısı yaşanmadığını ifade etti.

UAEA'nın nükleer tesislerin durumunu yakından izlediğini ve olası bir nükleer duruma müdahale edebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Grossi, Buşehr Nükleer Santrali'nin olası bir saldırının en ciddi sonuçlara yol açabileceği tesis olduğunu belirtti. Santralin aktif olduğunu ve binlerce kilogram nükleer madde barındırdığını kaydeden Grossi, bölge ülkelerinin son saatlerde doğrudan kendisine ulaşarak endişelerini dile getirdiğini aktardı. Grossi, "Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik bir saldırı, çevreye yüksek miktarda radyasyon yayılmasına sebep olabilir" uyarısında bulundu.

Tahran Nükleer Araştırma Merkezi'ne yönelik bir saldırının da ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Grossi, "Nükleer tesislere asla saldırılmamalıdır. Bu tür bir saldırı, hedef alınan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi radyoaktif sızıntılara yol açabilir" dedi. UAEA Başkanı Grossi, "UAEA, sıkı bir denetim sistemiyle İran'da nükleer silah geliştirilmeyeceğini garanti edebilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.