Tuzağa takılmış nesli tükenmekte olan kılavuz bıldırcını polis tarafından kurtarıldı

Mersin'de fileli tuzağa takılan ve ölmek üzere olan nesli tükenme tehlikesi altındaki kılavuz bıldırcını polis kurtardı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıldırcınıyı kurtararak doğal yaşam alanına saldı.

Tuzağa takılmış nesli tükenmekte olan kılavuz bıldırcınını polis kurtardı

MERSİN - Mersin'de fileli tuzağa takılan ve ölmek üzere olan nesli tükenme tehlikesi altındaki kılavuz bıldırcınını polis kurtardı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Bozön, Emirler ve Kocavilayet mahallelerinin kırsal alanlarında av ve yaban hayatının korunmasına katkıda bulunmak ve yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı çalışma yaptığı sırada, sabit şekilde bıldırcın ötüşünü andıran seslerin geldiğini fark etti. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, çalılık arazide soğan filesiyle işaret konulmuş, bir ağacın dip kısmında bıldırcın kuşunun kurulmuş tuzağa takıldığını tespit etti. Filelerden kurtarılan kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan kılavuz bıldırcını olduğunu belirleyen ekipler, kuşa hemen ilk yardım malzemeleriyle müdahale etti.

Yapılan müdahale ile kendine gelen kuş, daha sonra doğal yaşam alınana salındı.