Türkmen Adalet Partisi, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim saldırılarına tepki çağrısı yapıyor

Türkmen Adalet Partisi, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara karşı tüm Müslüman ülkeleri birlikte tepki göstermeye davet etti. Parti üyesi Sermed Kervancı, saldırılara tepkisiz kalınmamasını isteyerek, İslam dünyasını bu saldırılara tepki göstermeye çağırdı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Adalet Partisi, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılara karşı tüm Müslüman ülkeleri birlikte tepki göstermeye davet etti.

Türkmen Adalet Partisi Şura Meclisi Üyesi Sermed Kervancı, düzenlediği basın toplantısında, gerek İsveç gerek Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara tepkisiz kalınmamasını istedi.

Tüm İslam dünyasını bu saldırılara tepki göstermeye çağıran Kervancı, Müslümanların dünyanın her yerinde kardeşçe yaşamaya, faşist ve radikal düşünceleri reddetmeye devam edeceğini belirtti.

Kervancı, İsveç ve Danimarka'da önce Kur'an-ı Kerim'e, sonra da Irak bayrağına yapılan saldırıyı kınadıklarını, İslam dünyası ve Arap ülkelerindeki hükümetlerin de İsveç ve Danimarka büyükelçiliklerine gerekli tepkileri vermesi gerektiğini söyledi.

İsveç'teki eylemi yapan Irak asıllı kişinin Irak'a iade edilmesini isteyen Kervancı, "Müslümanlara ve Irak bayrağına saldırıda bulunan kişi Irak asıllıdır. Bu yüzden de Irak'a iade edilmeli ve Irak yasalarına göre yargılanmalıdır." diye konuştu.