Türkler ve Yunanlar arasında baklava tartışması devam ediyor

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır devam eden baklava tartışmasına yönelik iki ülkede eş zamanlı araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, Yunanların yüzde 62,7'si baklavanın kendilerine ait olduğunu düşünüyor. Türklerde ise bu rakam yüzde 95,4 olarak göze çarpıyor.

Areda Survey tarafından 14-16 Haziran tarihleri arasında Yunanistan ve Türkiye'de gerçekleştirilen araştırmaya göre Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türklere ait olduğunu kabul ederken geri kalan yüzde 62,7'si ise baklavanın kendilerine ait olduğunu savunuyor. Araştırmanın Türkiye ayağında ise yüzde 95,4 oranıyla Türkler kendilerine ait olduğunu düşünüyor.

YUNANLAR CEVİZLİ, TÜRKLER FISTIKLI BAKLAVAYI TERCİH EDİYOR

Araştırma iki kültürün baklava tercihlerinde önceliklerinin farklı olduğunu gösterdi. Yunanların yüzde 56,9'u cevizli baklavayı tercih ederken, Türklerin yüzde 56,5'i fıstıklı baklavayı tercih ediyor.

ARAŞTIRMAYA BİN 848 KİŞİ KATILDI

Araştırmanın, Türkiye ve Yunanistan geneli bin 848 kişinin katılımıyla 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında kantitatif araştırma yönteminde CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.