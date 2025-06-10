Türkiye Yunanistan'ın Deniz Park Alanlarını İzliyor

TÜRKİYE, Yunanistan'ın İyon Denizi ve Ege Denizi'ne ilişkin ay sonuna kadar açıklayacağı deniz park alanları konusundaki çalışmaları dikkatle izliyor ve kendi çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Türkiye, Yunanistan tarafından ay sonunda açıklanacak deniz parkları alanlarının Ege'deki birbiriyle bağlantılı ihtilaflarla ilgili olup olmayacağına dair gelişmeleri dikkatle izliyor. Yunanistan'ın olası tek taraflı adımlarına karşı çeşitli tedbirler gözden geçirilirken; Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi tüm denizlerde muhtelif koruma alanları ve çevrenin korunmasına yönelik olabilecek diğer önlemler de değerlendiriliyor. Bu doğrultuda, muhtelif deniz koruma alanları oluşturulmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

'BM'YE GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI'

Öte yandan Türkiye, 79'uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Eylül 2024'te imzaladığı, 'Devletlerin Ulusal Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Anlaşma'ya (BBNJ Anlaşması) ilişkin iç onay sürecini sürdürüyor. Türkiye, 16 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde tüm denizlerini kapsayan uzun vadeli koruma ve kullanım planlarını da uygulamaya almıştı. Söz konusu planın detaylandırılmasına yönelik teknik çalışmalar devam ederken, planın Birleşmiş Milletler nezdinde tescili için gerekli başvurular yapıldı. Türkiye, Fransa'nın Nice şehrinde devam etmekte olan BM Okyanuslar Konferansı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank Başkanlığında bir heyetle temsil ediliyor. Türkiye'nin de konferansta bir hitapta bulunması bekleniyor.