Türkiye, Yunanistan'daki Orman Yangınlarına Yardım Etti

TARIM ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla gönderilen hava araçları tarafından iki günün sonunda 138 sorti yapıldığı, 414 ton su atımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla gönderilen hava araçları tarafından iki günün sonunda 138 sorti yapıldığı, 414 ton su atımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla gönderilen hava araçlarımız tarafından iki günün sonunda toplam; 138 sorti yapıldı, 414 ton su atımı gerçekleştirildi. Uçuş ekibimizin yangınla mücadelesi aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.