Türkiye, Venezuela'daki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki son gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye'nin Venezuela'nın istikrarına önem verdiğini açıkladı. Bakanlık, durumu itidalli değerlendirmeye çağırdı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

