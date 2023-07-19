Türkiye ve Mısır İşbirliğini Yeniden Canlandırma Konusunda Görüşüyor

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ve Mısır yetkililerinin işbirliğini yeniden canlandırma konusunda görüştüğünü belirtti. İkili ilişkilerin karşılıklı güven ve saygıya dayandığını ifade eden Şen, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaretin de önemli bir seviyede olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ve Mısır yetkililerinin "her alanda işbirliğini yeniden canlandırma" konusunda görüştüğünü belirtti.

Mısır'daki El-Ahram gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır'ın son dönemde yeniden canlanan ikili ilişkilerinin karşılıklı güven ve saygıya dayandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 1000 yıldan fazla geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Şen, bu durumun iki ülkenin dilini ve kültürünü etkilediğini kaydetti.

Şen, "Şimdi, diplomatik ilişkilerimize yeniden başlıyoruz. Diyalog için mükemmel bir temel ve konuşacak çok şeyimiz var. Her alanda işbirliğini canlandırma konusunda görüşüyoruz." dedi.

Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ticaretin 9 milyar 700 milyon seviyesinde olduğu bilgisini veren Şen, "Mısır ürünlerinin en çok Türkiye'ye ihraç edildiğini" aktardı.

Şen, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Kahire'de Türk sanat müziği konseri verileceğini ve kendisinin de tarihe mal olmuş kişiler hakkında belgesel hazırladığını sözlerine ekledi.