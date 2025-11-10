Türkiye ve Mısır Arasında Ulaştırma İşbirliği Gelişmeleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El-Vezir ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır Ulaştırma Bakanı Sayın Kamil El-Vezir ile bir araya geldik. Türkiye ve Mısır arasındaki ulaştırma, yatırım ve lojistik alanlarında iş birliğini güçlendirme konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.