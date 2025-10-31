Türkiye ve Katar'nın Arabuluculuğunda Afganistan-Pakistan Ateşkesi

AFGANİSTAN ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da yapılan görüşmelerde taraflar, ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardı.

Afganistan ile Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler kapsamında, 25-30 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da toplantılar düzenlendi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantılarda 18-19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla yürütülen istişarelerde taraflar, ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldı. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esasların, 6 Kasım 2025'te İstanbul'da yapılacak üst düzey toplantıda ele alınacağı belirtildi. Tarafların ayrıca, barışın korunmasını ve ihlallerin cezalandırılmasını sağlayacak bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması hususunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Türkiye ve Katar, arabulucular olarak tarafların sürece sağladığı yapıcı katkılardan memnuniyet duyduklarını belirterek, kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.