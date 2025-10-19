Haberler

Türkiye ve Katar'ın Ara Buluculuğunda Afganistan-Pakistan Ateşkes İlan Edildi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, iki ülke arasında kalıcı barış ve istikrar sağlama çabalarına destek verecek.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesine ilişkin, "Ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir" denildi.

