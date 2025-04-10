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BBC

Türkiye ve İsrail, Suriye'deki Gerginliği Giderme Çabasıyla Azerbaycan'da Bir Araya Geldi

Türkiye ve İsrail, Suriye'deki Gerginliği Giderme Çabasıyla Azerbaycan'da Bir Araya Geldi
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Türkiye ve İsrailli yetkililer, Suriye'de 'çatışmasızlık mekanizması' kurulmasını görüşmek üzere Azerbaycan'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkeler arasında oluşabilecek gerginliklerin önlenmesi amacıyla bu mekanizmanın kurulmasının önemine değindi.

Türkiye ve İsrailli yetkililer, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden artan gerginliği giderme çabaları kapsamında Azerbaycan'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları 10 Nisan Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, Suriye'de "çatışmasızlık mekanizması" kurulmasını görüşmek üzere ilk teknik toplantılarını Azerbaycan'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynaklar, 9 Nisan Çarşamba günü yapılan görüşmelerin iki ülkenin bölgede olası çatışmaları veya yanlış anlamaları önlemek için bir kanal kurma çabalarının başlangıcı olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Nisan'da verdiği bir televizyon röportajında " İsrail ile çatışmasızlık mekanizması" kurulması gerektiğini söylemişti.

Benzer mekanizmaların Rusya ve ABD ile de kurulduğuna işaret eden Fidan, İsrail ve Türkiye arasında "bunu temin edici teknik yüzeyde temasların olması normal" demişti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 2 Nisan'da Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde bazı askeri ve altyapı tesislerini vurmuştu.

Bu tesisler arasında Humus vilayetindeki T4 askeri üssünün de yer aldığı açıklandı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, askeri tesislerden birine yapılan saldırının Türkiye'ye "mesaj" olduğunu söylemişti.

Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile askeri işbirliği konusunda görüşmelerin yapıldığını doğrularken, askeri üs kurulmasına ilişkin iddialarla ilgili resmi açıklama yapmadı ve basında çıkan bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

bir televizyon programında "Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye'ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri, duruşları önemli" dedi.

'Herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok'

Fidan, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt vererek "Bize saldırmayan hiçbir ülkeye saldırmayız" dedi.

Netanyahu, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinde, "Türkiye'nin Suriye'yi İsrail'e saldırı üssü olarak kullanmasını istemediklerini" söylemişti.

Netanyahu, 7 Nisan'daki görüşmede "çatışmayı engellemek" için Trump ile neler yapılabileceğinin konuşulduğunu da kaydetti.

"Suriye'de sadece İsrail değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok" diyen Fidan, Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir operasyona maruz kalmasına seyirci olmayacaklarını söyledi.

MSB'den açıklama: 'İsrail'in saldırıları bir an önce sonlandırılmalı'

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Nisan'daki basın bilgilendirme toplantısında, İsrail'e Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı hâlde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır" denildi.

İsrail'i "Suriye'nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya" davet eden açıklamada, "Bölge güvenliğinin tesisi için; İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi" çağrısına yer verildi.

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