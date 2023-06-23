Türkiye ve İspanya arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi

Türkiye ile İspanya arasında Dışişleri Bakanlıkları nezdinde siyasi istişareler gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin boyutları ele alındı.

Türkiye ile İspanya arasında dışişleri bakanlıkları nezdinde siyasi istişareler gerçekleştirildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Madrid'de yapılan istişarelere Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İspanya tarafından Dışişleri Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro başkanlık etti.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra İspanya'nın 1 Temmuz'da İsveç'ten devralacağı AB dönem başkanlığı öncesinde Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin boyutları ele alındı.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.