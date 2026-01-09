Haberler

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da Başladı

Güncelleme:
Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Ankara'da yapılıyor. Toplantıya Türkiye ve Endonezya'nın bakanları katılmakta.

TÜRKİYE- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Ankara'da başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Ankara'da başladı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

