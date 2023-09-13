Türkiye ve Azerbaycan'ın Sofya Büyükelçilikleri Ortak Etkinlik Düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum günü kutlamaları vesilesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın Sofya büyükelçilikleri ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı ve sanatçılar konser verdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Sofya büyükelçilikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum günü kutlamaları vesilesiyle etkinlik düzenledi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum günü kutlamaları kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Sofya'da ağırlandı.

İki büyükelçiliğin ortaklığında düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycanlı milletvekilleri, Bulgaristan Ulusal Meclisi başkan yardımcıları ve milletvekilleri, kabine üyeleri, belediye başkanları, Bulgaristan sanat dünyasının önde gelen isimleri, birçok Türk vatandaşı ve soydaşı katıldı.

Sanatçıların, Merkezi Askeri Kulüp'te konuklara kısa konser verdiği etkinlikte, sanatçı Manafzade, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için yazıp bestelediği "Türkiye 100" marşını icra etti.

Karahan ile Manafzade'ye, etkinliğe katılımları ve katkıları için teşekkür edildi.

Merkezi Askeri Kulüp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'da Askeri Ataşe olarak görev yaptığı sırada yeniçeri kıyafetleriyle katıldığı kostümlü balonun düzenlendiği mekan olması dolayısıyla önem arz ediyor.