Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nda iş birliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu
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Türkiye ve ABD, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi. İklim ve enerji diyaloğu kurulacak. Terörizmin her türüyle mücadele edilecek.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stratejik Mekanizma Diyaloğu'na ilişkin ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nca 'Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu' hakkında ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'un, 23 Haziran'da Washington'da düzenlenen 'Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Diyaloğu'nun 5'inci toplantısına başkanlık ettiği belirtildi. Türkiye ve ABD'nin, toplantıda Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlar arası heyetler tarafından temsil edildiği vurgulanarak, şöyle denildi:"Türkiye ve ABD, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt etmişlerdir. Taraflar, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varmışlar ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele almışlardır. Heyetler, Vilnius, Litvanya'da, 11-12 Temmuz'da düzenlenecek müteakip NATO Zirvesi'ne yönelik hazırlıkları gözden geçirmişlerdir. Türkiye ve ABD, NATO'nun açık kapı politikasına güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Finlandiya'nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılamış, bunun İttifak'ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine varmıştır. Taraflar, NATO'nun caydırıcılığının daha da artırılmasının yollarını incelemiş ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Mutabakat'ın uygulanması ile İsveç'in İttifak'a üyelik sürecini ele almışlardır."İKLİM VE ENERJİ DİYALOĞU KURULACAKDoğu Akdeniz'in de gündemde yer aldığına işaret edilerek, "Bu suretle her iki taraf da iş birliği ve bölgesel kapsayıcılık ilkeleri temelinde, istikrar ve diyaloğun korunmasına bağlılıklarını tekrar teyit etmiştir. Türkiye ve ABD, Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteklerini yinelemişlerdir. Taraflar, BM Şartı'ndaki ilkeler temelinde Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın temini için yakın şekilde çalışmayı taahhüt etmişlerdir. ABD, Türkiye'nin BM ile iş birliği içinde, dünya genelinde gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik çabalarını takdir etmiştir. Taraflar, ikili ticaretin istikrarlı şekilde artmasından duydukları memnuniyeti ifade etmiş; fırsatlardan istifade edilmesi, dayanıklı tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi ve bilim ile teknoloji alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla ekonomik ortaklıklarını ilerletmeye olan taahhütlerini yinelemişlerdir. Türkiye ve ABD arasında enerji alanındaki düzenli istişareleri memnuniyetle karşılayarak, bölgesel ortaklıklar marifetiyle küresel enerji güvenliğine katkı sağlama ve sivil nükleer enerji dahil, sürdürülebilir temiz enerji alanında iş birliğini ilerletme konularında karşılıklı isteklerini ve ortak hedeflerini beyan etmişlerdir. Küresel enerjideki güncel durumun ortaya koyduğu sınamalar karşısında, İklim ve Enerji Diyaloğu kurulmasını taahhüt etmişlerdir" denildi. TERÖRİZMİN HER TÜRÜYLE MÜCADELE
Tarafların, Türkiye-ABD iş birliğinin diğer bölgelerde de ilerletilmesine yönelik somut ortak çabaları ele aldığı belirtilerek, "DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, terör örgütleri ve terörizmin kökünde yatan sebeplerle mücadele konusunda yakın iş birliğini sürdürmeye bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Her iki heyet de Türkiye ve ABD arasında, Stratejik Mekanizma Diyaloğu kapsamındakiler dahil olmak üzere, karşılıklı üst düzey ziyaretler yoluyla ikili, bölgesel ve küresel meselelere dair diyaloğun devamının kritik önem taşıdığı hususunda mutabık kalmıştır. Taraflar, Stratejik Mekanizma Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları üzerinde çalışmayı taahhüt etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.