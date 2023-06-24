Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nda iş birliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu

Türkiye ve ABD, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi. İklim ve enerji diyaloğu kurulacak. Terörizmin her türüyle mücadele edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stratejik Mekanizma Diyaloğu'na ilişkin ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nca 'Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu' hakkında ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'un, 23 Haziran'da Washington'da düzenlenen 'Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Diyaloğu'nun 5'inci toplantısına başkanlık ettiği belirtildi. Türkiye ve ABD'nin, toplantıda Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlar arası heyetler tarafından temsil edildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

Tarafların, Türkiye-ABD iş birliğinin diğer bölgelerde de ilerletilmesine yönelik somut ortak çabaları ele aldığı belirtilerek, "DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, terör örgütleri ve terörizmin kökünde yatan sebeplerle mücadele konusunda yakın iş birliğini sürdürmeye bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Her iki heyet de Türkiye ve ABD arasında, Stratejik Mekanizma Diyaloğu kapsamındakiler dahil olmak üzere, karşılıklı üst düzey ziyaretler yoluyla ikili, bölgesel ve küresel meselelere dair diyaloğun devamının kritik önem taşıdığı hususunda mutabık kalmıştır. Taraflar, Stratejik Mekanizma Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları üzerinde çalışmayı taahhüt etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.