Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi

TÜRKİYE, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Türkiye, bugün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda yapılan seçimlerde, 2025-2029 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye, Yürütme Kurulu üyeliği çerçevesinde teşkilatın karar alma sürecinde aktif rol oynamaya ve UNESCO'nun hedef, misyon ve ideallerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstleneceği belirtilerek, "UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine, Yürütme Kurulu'ndaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.