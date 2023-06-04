Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği Konseyi'ne 5. kez seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) Konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin IALA Konseyine 5. kez yeniden seçilmesi, ülkemizin deniz güvenliği ve seyrüsefer yardımcıları alanındaki bilgi ve deneyiminin takdir edildiğini göstermektedir.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) Konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin, "Türkiye'nin IALA Konseyine 5. kez yeniden seçilmesi, ülkemizin deniz güvenliği ve seyrüsefer yardımcıları alanındaki bilgi ve deneyiminin takdir edildiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Türkiye'nin, IALA Konseyine yeniden üye seçilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin 3 Haziran'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 14. IALA Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen seçimlerde yürütme organı olan IALA Konseyine yeniden seçildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce temsil edildiği IALA Konseyinin 2006 yılından bu yana kesintisiz olarak üyesi olduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye'nin IALA Konseyine 5. kez yeniden seçilmesi, ülkemizin deniz güvenliği ve seyrüsefer yardımcıları alanındaki bilgi ve deneyiminin takdir edildiğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.